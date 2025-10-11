السبت 2025-10-11 07:28 م
 

‏وزير الشؤون السياسية: الإصلاح الإداري يتكامل مع المسارين السياسي والاقتصادي

عبد المنعم العودات
السبت، 11-10-2025 06:16 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مسار الإصلاح الإداري في المملكة جاء متكاملاً مع المسارين السياسي والاقتصادي، إدراكاً بأن التنمية لا تتحقق بالقرارات وحدها، بل بالقدرة على تنفيذها بكفاءة وعدالة.

‏ وأشار الوزير العودات في جلسة حوارية اليوم السبت أدارتها مديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة بحضور عدد من المدربين في البرنامج حول "التحديث السياسي في الأردن، وتحديث القطاع العام" لعدد من موظفات وموظفي القطاع العام ضمن اعمال الدبلوم الاحترافي "السياسات والإدارة العامة"، أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومكافحة البيروقراطية، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة لتكون في صلب عملية التطوير والبناء.

 
 
