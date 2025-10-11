‏وزير الشؤون السياسية: الإصلاح الإداري يتكامل مع المسارين السياسي والاقتصادي

الوكيل الإخباري- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مسار الإصلاح الإداري في المملكة جاء متكاملاً مع المسارين السياسي والاقتصادي، إدراكاً بأن التنمية لا تتحقق بالقرارات وحدها، بل بالقدرة على تنفيذها بكفاءة وعدالة.

اضافة اعلان