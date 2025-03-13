 
الخميس 2025-03-13 09:50 م
 

وزير الشؤون السياسية: الشباب الركيزة الأساسية في مشروع التحديث

عبد المنعم العودات
عبد المنعم العودات
 
الخميس، 13-03-2025 08:36 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الشباب هم الركيزة الأساسية في مشروع التحديث بمساراته الثلاث؛ السياسية والاقتصادية والإدارية بما يضمن تعزيز دورهم ومشاركتهم في الحياة العامة وعملية صنع القرار ورسم ملامح المستقبل.

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ولفت العودات، خلال لقائه شباب مبادرة "رؤية سياسية شابة"، اليوم الخميس، في مبنى الوزارة، إلى أن الدولة تمضي في مسيرة التحديث والتطوير في جميع الجوانب، رغم الظروف الإقليمية والدولية والتحديات التي تلقي بظلالها على الجميع في المنطقة، مبينا أن مشروع التحديث السياسي يعبر عن حيوية وقوة الدولة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية تمتينا لمنعة الدولة وقوتها.


وبين أن الشباب أمام فرصة تاريخية عليهم استغلالها، حيث ساهمت التعديلات الدستورية وقانونا الأحزاب والانتخاب في توفير البيئة المناسبة والملائمة للشباب لممارسة حقوقهم السياسية من خلال الانخراط بالعمل الحزبي البرامجي وإزالة الهواجس المرتبطة بتجارب الماضي وعززت وصولهم إلى البرلمان.

 

 
 
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