وزير الشؤون السياسية: الشباب الركيزة الأساسية في مشروع التحديث

ولفت العودات، خلال لقائه شباب مبادرة "رؤية سياسية شابة"، اليوم الخميس، في مبنى الوزارة، إلى أن الدولة تمضي في مسيرة التحديث والتطوير في جميع الجوانب، رغم الظروف الإقليمية والدولية والتحديات التي تلقي بظلالها على الجميع في المنطقة، مبينا أن مشروع التحديث السياسي يعبر عن حيوية وقوة الدولة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية تمتينا لمنعة الدولة وقوتها.
وبين أن الشباب أمام فرصة تاريخية عليهم استغلالها، حيث ساهمت التعديلات الدستورية وقانونا الأحزاب والانتخاب في توفير البيئة المناسبة والملائمة للشباب لممارسة حقوقهم السياسية من خلال الانخراط بالعمل الحزبي البرامجي وإزالة الهواجس المرتبطة بتجارب الماضي وعززت وصولهم إلى البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية العون الصحي تناقش خطة استجابة للطوارئ المناخية في القطاع الصحي
-
الزواتين مديراً عاماً لشركة السمرا لتوليد الكهرباء
-
الإدارة المحلية: مشروع قانون الأبنية يحد من تدخل العنصر البشري ويعالج التشوهات
-
العين النجار تكرم سيدات أعمال ورائدات في معان
-
الاردن .. استحداث "مركز صحي للطبابة عن بعد"
-
تصدير 46 ألف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية
-
تكليف الخلايلة بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
-
الأردن يوقع اتفاقية مع قطر لتزويد سوريا بالغاز