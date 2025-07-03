الخميس 2025-07-03 06:44 م
 

وزير الشؤون السياسية: الشباب القوة المؤثرة داخل المجتمع

عبد المنعم العودات
عبد المنعم العودات
 
الخميس، 03-07-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن تعزيز الثقافة المجتمعية لدى فئة الشباب وتمكينهم من ممارسة العمل السياسي والحزبي أحد مرتكزات مشروع التحديث السياسي الذي جاء لإزالة المعيقات كافة والتي تحد من انخراطهم في الحياة السياسية والحزبية.

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وأكد خلال لقائه اليوم الخميس، عددا من شابات وشباب "حزب نماء" بحضور أمين عام الحزب محمد الرواشدة، وأعضاء مجلس النواب علي الغزاوي، وإبراهيم القرالة، وقيادات داخل الحزب، أن الشباب القوة المؤثرة داخل المجتمع ويمثلون الشريحة الكبرى فيه، ويجب أن يكون لهم دورا بارزا وفاعلا في عملية صنع القرار ورسم السياسات تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا.


ولفت إلى أن مشروع التحديث في مساراته الثلاثة، جاء بإرادة ذاتية ورغبة وطنية خالصة، هدفها تصحيح المسارات وتصويب الاختلالات لبناء الأردن الحديث، حيث استطاع الأردن التعبير عن حيويته والحفاظ على صموده وثباته من خلال عملية التقييم المستمرة للدولة، واستجابتها لكافة المتغيرات بفضل قيادتها الحكيمة القادرة على فهم كافة التوازنات الإقليمية والدولية بفكر استراتيجي متقدم.

 
 
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