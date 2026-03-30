وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: هذه الاتفاقية لا تمس بسيادة الأردن

وقال العودات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الحكومة أرسلت الاتفاقية إلى مجلس النواب التزاما بنص المادة 333 من الدستور التي تنص على وجوب الموافقة عليها من مجلس الأمة ولا تعتبر سارية إلى بعد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن القرض جاء لدعم تمويل الموازنة العامة وأدرجت ضمن التمويل موازنة عام 2026 لتمويل مشاريع خدمية، وهي عبارة عن قرض ميسر لمدة 20 عاما مع فترة سماح تصل إلى 7 سنوات وبفائدة تقدر بـ0.5%.
وأشار العودات إلى أن هذه الاتفاقية نصت على أن القرض غير مقيّد مما يتيح مرونة عالية في تنفيذ خطط ومشاريع الحكومة.
