وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي نقيبي "الأطباء" و"المهندسين الزراعيين"

وأشار العودات، خلال لقائه اليوم الأحد، في مجمع النقابات المهنية نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، وعدد من اعضاء مجلس النقابتين للتهنئة بنتائج الانتخابات الى انفتاح الحكومة على النقابات المهنية والعمل على دعمها لتمكينها من تقديم خدماتها لمنتسبيها، واستمرار التعاون والشراكة لتعزيز الانجازات وتعظيمها وتعزيز اهمية دورها في التنمية في كافة أبعادها.
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