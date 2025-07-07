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وزير الشؤون السياسية يستقبل رئيس البرلمان العربي

عبد المنعم العودات
عبدالمنعم العودات
 
الإثنين، 07-07-2025 04:43 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك من خلال البرلمانات الوطنية، مشددا على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي أهمية كبيرة للدبلوماسية البرلمانية، ويؤمن بدورها الحيوي في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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ولفت خلال استقباله رئيس مجلس البرلمان العربي، محمد اليماحي، بحضور عضو البرلمان العربي العين إحسان بركات، إلى أن الأردن خطا خطوات متقدمة في مجال تمكين العمل البرلماني، بحيث يكون البرلمان الممثل الحقيقي لشرائح المجتمع كافة، ويسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ورسم السياسات التي تمثل الحاضر والمستقبل.


وقال العودات، إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي شكلت مع مطلع المئوية الثانية من عمر الدولة، جاءت لتعزيز النموذج الديمقراطي الأردني، وإيجاد برلمان حزبي قائم على العمل الحزبي البرامجي، الذي يلبي طموحات المواطنين ويعكس احتياجاتهم.

 
 
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