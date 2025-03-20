وزير الشؤون السياسية يطلق برنامج معهد السياسة بفوجه السابع

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أهمية تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في الحياة السياسية والعمل الحزبي، من خلال تزويدهم بالمهارات والتدريب ليصبحوا شركاء في تحمل المسؤولية وصنع القرار، ورسم ملامح المستقبل، إضافة إلى المشاركة في وضع السياسات العامة للدولة عبر اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة.

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جاء ذلك خلال إطلاقه لبرنامج "معهد السياسة" بفوجيه السابع، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب منذ عام 2019، حيث يركز البرنامج على تطوير مهارات الشباب المشاركين في العمل السياسي والحزبي.