وزير الشؤون السياسية يطلق برنامج معهد السياسة بفوجه السابع

جاء ذلك خلال إطلاقه لبرنامج "معهد السياسة" بفوجيه السابع، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب منذ عام 2019، حيث يركز البرنامج على تطوير مهارات الشباب المشاركين في العمل السياسي والحزبي.
وقال العودات، إن مشروع التحديث بمساراته الثلاث؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، يعبر عن حيوية الدولة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات والتحديات التي يواجهها بلدنا، لافتا إلى أن التحديث السياسي يعد رأس القاطرة لمشروع التحديث، الذي يضمن تعزيز المشاركة الحقيقية في عملية صنع القرار، وتحقيق الفاعلية السياسية عبر ضمان إشراك الشباب في الحياة السياسية وانخراطهم في العمل الحزبي، ليكونوا جزءا من عملية صنع القرار وبناء حاضرهم ومستقبلهم.
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