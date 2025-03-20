الخميس 2025-03-20 04:50 م
 

وزير الشؤون السياسية يطلق برنامج معهد السياسة بفوجه السابع

عبد المنعم العودات
عبد المنعم العودات
 
الخميس، 20-03-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أهمية تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في الحياة السياسية والعمل الحزبي، من خلال تزويدهم بالمهارات والتدريب ليصبحوا شركاء في تحمل المسؤولية وصنع القرار، ورسم ملامح المستقبل، إضافة إلى المشاركة في وضع السياسات العامة للدولة عبر اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة.

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جاء ذلك خلال إطلاقه لبرنامج "معهد السياسة" بفوجيه السابع، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب منذ عام 2019، حيث يركز البرنامج على تطوير مهارات الشباب المشاركين في العمل السياسي والحزبي.


وقال العودات، إن مشروع التحديث بمساراته الثلاث؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، يعبر عن حيوية الدولة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات والتحديات التي يواجهها بلدنا، لافتا إلى أن التحديث السياسي يعد رأس القاطرة لمشروع التحديث، الذي يضمن تعزيز المشاركة الحقيقية في عملية صنع القرار، وتحقيق الفاعلية السياسية عبر ضمان إشراك الشباب في الحياة السياسية وانخراطهم في العمل الحزبي، ليكونوا جزءا من عملية صنع القرار وبناء حاضرهم ومستقبلهم.

 
 
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