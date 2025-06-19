وزير الشؤون السياسية يهنئ مجلس نقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- هنأ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات نقابة المهندسين، خلال زيارة التقى فيها بنقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة ومجلس النقابة بثقة الهيئة العامة ونجاحهم في انتخابات النقابة الأخيرة.

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وأكد العودات، دور نقابة المهندسين كبيت خبرة أسهم في عملية التنمية الشاملة على مدار العقود الماضية، مشيرا إلى حرص الحكومة على التواصل مع النقابات المهنية، حيث سيكون هناك العديد من اللقاءات مع النقابات في قادم الأيام.



وأشار الوزير إلى استعداد الحكومة للتعاون الجاد مع النقابة بما ينعكس إيجابا على الهيئة العامة وخاصة في مجال التشريعات.