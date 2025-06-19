وزير الشؤون السياسية يهنئ مجلس نقابة المهندسين

وأكد العودات، دور نقابة المهندسين كبيت خبرة أسهم في عملية التنمية الشاملة على مدار العقود الماضية، مشيرا إلى حرص الحكومة على التواصل مع النقابات المهنية، حيث سيكون هناك العديد من اللقاءات مع النقابات في قادم الأيام.
وأشار الوزير إلى استعداد الحكومة للتعاون الجاد مع النقابة بما ينعكس إيجابا على الهيئة العامة وخاصة في مجال التشريعات.
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