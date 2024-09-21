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وزير الشباب: أولوية عملنا هو ترجمة التوجيهات الملكية نحو الشباب

وزير الشباب المهندس يزن الشديفات
وزير الشباب المهندس يزن الشديفات
السبت، 21-09-2024 03:17 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، إن أولوية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة هي ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة للنهوض بالشباب، وتسخير طاقاتهم في البناء والتطوير وتعزيز دور المراكز الشبابية والريادية.

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ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، أكد الشديفات خلال لقائه الخميس الماضي، أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، ومدراء مركز الوزارة ومديري مدينتي الحسين للشباب، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب، ضرورة تفعيل المراكز الشبابية وتطوير برامجها وتعزيز البرامج ذات الأولوية الوطنية كالتطوع والتغير المناخي، والمشاركة السياسية والاقتصادية، إلى جانب تفعيل برامج الحركة الكشفية، والملتقيات الريادية، وتوطين المبادرات الشبابية ذات الأثر المجتمعي المستدام، مؤكدا أن الوزارة بجميع منشآتها مفتوحة أمام الشباب.


وأشار إلى أن الوزارة ستمضي في تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل الرقابة الوقائية، وأتمتة الخدمات، ومتابعة أعمال منشآت الوزارة الشبابية والرياضية، مؤكدا أنه سيتم تقييم الإنجاز وفق مؤشرات أداء ربعية.


وخلال اللقاء قدم مدراء الوزارة شرحا حول مهام وعمل مديرياتهم وأبرز المتطلبات والتحديات التي تواجههم.

 
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