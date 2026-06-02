الثلاثاء 2026-06-02 09:28 م

وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح

وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح
وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح
 
الثلاثاء، 02-06-2026 08:52 م

الوكيل الإخباري-   شارك وزير الشباب رائد العدوان والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، الثلاثاء، في جلسة توعوية حول القرار 2250 "الشباب والسلام والأمن"، نظمتها الوزارة الشباب بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مركز شباب وشابات عجلون.

اضافة اعلان


وخلال الجلسة التي حضرها محافظ عجلون نايف الهدايات، ومدير شباب عجلون عيسى الطوالبة، ومديرة وحدة الشباب والسلام والأمن في الوزارة منتهى عبيدات، ومفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات، بمشاركة 100 شاب وشابة من أعضاء المراكز الشبابية وطلبة الجامعات وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، أكد العدوان أن القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، جاء امتداداً للرؤية الهاشمية التي تؤمن بدور الشباب كشريك أساسي في بناء الدولة وصون أمنها واستقرارها.


وأوضح أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، باعتبارهم ركيزة التحديث وقوة التغيير الإيجابي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

أخبار محلية صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية

وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح

أخبار محلية وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة

ايسوزو الأردن تدخل الحلبة مع RFC لدعم الرياضة الأردنية

أخبار الشركات ايسوزو الأردن تدخل الحلبة مع RFC لدعم الرياضة الأردنية

مندوبا عن د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد غيث يرعى حفل توزيع جوائز الأولمبياد العلمي (السادس)

أخبار محلية مندوبا عن د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد غيث يرعى حفل توزيع جوائز الأولمبياد العلمي (السادس)

منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي الصحة العالمية: تراجع الإصابة بفيروس إيبولا

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين

العيسوي يعزي الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران

أخبار محلية العيسوي يعزي الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران



 
 






الأكثر مشاهدة

 