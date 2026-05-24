وزير الشباب: العقبة مركز مهم لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، أن مهرجان العقبة الرياضي 2026، الذي يقام احتفاء بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة، يجسد رؤية الدولة الأردنية في تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والشبابية، مشيرا إلى أن العقبة باتت اليوم مركزا مهما لاستضافة الفعاليات الرياضية على مستوى المملكة.





وقال خلال حضوره فعاليات المهرجان في مدينة العقبة للشباب، إن محافظة العقبة تمتلك مقومات متميزة تجعلها بيئة مثالية لتنظيم مختلف الأنشطة الرياضية، سواء الجماعية أو الفردية، مبينا أن الوزارة تسعى من خلال مدينة العقبة للشباب إلى جعل الشباب والشابات عنصرا فاعلا ومشاركا في مختلف البرامج والأنشطة الرياضية.



وأضاف، إن العقبة تحظى باهتمام كبير من جلالة الملك وسمو ولي العهد، لما تتمتع به المحافظة من موقع جغرافي مميز ومناخ مناسب وطابع سياحي فريد، الأمر الذي يمنحها ميزة إضافية مقارنة بباقي المحافظات، لا سيما في الرياضات والأنشطة التي لا يمكن تنفيذها إلا في العقبة، وفي مقدمتها الرياضات المائية.



وأشار الوزير إلى أن مدينة العقبة للشباب تمتلك بنية تحتية رياضية متقدمة تشمل ملاعب كرة القدم وكرة السلة والرياضات الدفاعية، مبينا أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المنشآت بشكل مستمر بما يواكب تطلعات الشباب والرياضيين.



وبين أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمهرجانات الرياضية والشبابية بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وخلق بيئة شبابية جاذبة، مؤكدا أن الإقبال الكبير من العائلات العقباوية على حضور الفعاليات ومشاركة أبنائهم وبناتهم يعكس الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ودورها في بناء الشخصية وتنمية قدرات الشباب.



وأوضح العدوان أن بعض الرياضات الدفاعية التي تشهدها العقبة اليوم تعد من الأنشطة المتميزة وغير المتوفرة في عدد من المحافظات الأخرى، مؤكدا أن ذلك يعكس الدعم الكبير من المجتمع المحلي لمشاركة الشباب ولا سيما الفتيات في مختلف الفعاليات الرياضية.



وفيما يتعلق بخطط تطوير البنية التحتية الرياضية، أشار الى أن العقبة للشباب تحظى باهتمام حكومي كبير، وهناك مشاريع تطويرية متعددة يجري العمل عليها، من بينها تطوير مرافق ستاد العقبة الرياضي، وإعادة تأهيل أرضية الملعب وزراعته وفق المعايير المعتمدة من اتحاد كرة القدم، بما يتيح استضافة البطولات والمنافسات الرياضية على المستويين المحلي والإقليمي.



كما كشف عن خطط لإنشاء ملاعب جديدة وتحسين مرافق المدينة الرياضية، إلى جانب تطوير مراكز الشباب وتمكين العاملين مع الشباب، مؤكدا أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير بيوت الشباب والمعسكرات الشبابية في العقبة، ومنها معسكر الحسين للشباب في الساحل الجنوبي.



وأشار الوزير إلى وجود توجه لاستثمار وتطوير فندق الشباب التابع لوزارة الشباب، ليكون منشأة شبابية متكاملة بأسعار مناسبة تسهم باستقطاب الوفود الشبابية والرياضية إلى العقبة، بما يدعم الحركة الرياضية والسياحية في المحافظة.



وأكد العدوان أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ أعمال تطوير واسعة تشمل الشاليهات والنزل الشبابية والمباني التابعة للوزارة، لتوفير بيئة متكاملة وحديثة تلبي احتياجات الشباب والشابات وتعزز من مكانة العقبة كمدينة رياضية وسياحية على مستوى المملكة والمنطقة.







