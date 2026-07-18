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وزير الشباب: النظام المعدل لـ"جائزة الحسين للعمل التطوعي" يوسع قاعدة المشاركة

جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
جائزة الحسين بن عبدالله الثاني
 
السبت، 18-07-2026 04:19 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الشباب، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، الدكتور رائد العدوان، إن مشروع النظام المعدل للجائزة سيعمل على توسيع قاعدة المشاركة في الجائزة، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

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وأضاف إن التعديلات جاءت بعد استكمال ثلاث دورات من الجائزة، واستنادا إلى الدروس المستفادة ونتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي التي أجريت وفقا لمتطلبات نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات في المملكة، بهدف تطوير منظومة الجائزة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الحوكمة والاستدامة والشفافية.

 
 


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