وزير الشباب: النظام المعدل لـ"جائزة الحسين للعمل التطوعي" يوسع قاعدة المشاركة

وأضاف إن التعديلات جاءت بعد استكمال ثلاث دورات من الجائزة، واستنادا إلى الدروس المستفادة ونتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي التي أجريت وفقا لمتطلبات نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات في المملكة، بهدف تطوير منظومة الجائزة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الحوكمة والاستدامة والشفافية.
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