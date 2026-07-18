وزير الشباب: النظام المعدل لـ"جائزة الحسين للعمل التطوعي" يوسع قاعدة المشاركة

الوكيل الإخباري- قال وزير الشباب، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، الدكتور رائد العدوان، إن مشروع النظام المعدل للجائزة سيعمل على توسيع قاعدة المشاركة في الجائزة، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

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