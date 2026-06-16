وزير الشباب: جهزنا المدرج الروماني لبث مباريات النشامى

وأوضح العدوان أنه تم تأمين البنية التحتية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لبث المباراة الأولى للنشامى الأربعاء ضد النمسا عند الساعة 7:00 صباحا، مشيرا إلى وجود شاشات خارجية ستعرض المباراة في الساحة الهاشمية.
وأضاف أن أمانة عمان الكبرى وضعت خطة لنقل الجماهير من أكثر من موقع، كما تم تجهيز مواقف للمركبات.
وتحدث عن وجود ضيافة مجانية للجمهور، مبينا أن وزارة البيئة ستوزع أكياسا للحد من الرمي العشوائي للنفايات.
وبين أن هناك خطة أمنية ستنفذها مديرية الأمن العام خلال الحدث.
ولفت إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة لتنظيم الحدث، كما فتحت باب التطوع لتوفير قرابة 120 شابا من الأدلاء لمساندة المنظمين.
وأضاف أن الحدث سيكون عبارة عن "كرنفال أردني عظيم" يليق بالمنتخب ويتضمن أغاني وطنية، وتصويرا بطائرة مسيرة، وتوزيعا للجوائز على الجمهور في الفترة الصباحية، مشيرا إلى أنه تمت دعوة وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد أن الوزارة لديها اهتمام في تمكين الجمهور من متابعة مباريات النشامى وارتأت أن تكون هناك شاشات عملاقة في 4 مدن رياضية شبابية.
وشدد على أن الوزارة أجرت التجهيزات اللوجستية لعرض هذه المباريات، ولتلبية احتياجات الجمهور.
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