وزير الشباب: رابط إلكتروني لقياس اهتمامات الشباب بحضور مباريات النشامى

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الشباب رابطا إلكترونيا لقياس اهتمامات الشباب بحضور مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، للاستفادة من الحماس الوطني تجاه "النشامى"، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في حضور المباريات والفعاليات الرياضية المختلفة، وفقا لوزير الشباب رائد العدوان.

وقال العدوان إنّ وزارة الشباب ستطلق السبت المقبل رابطا إلكترونيا مخصصا لأبناء المغتربين والدبلوماسيين الأردنيين العاملين في مختلف دول العالم، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية للشباب الأردني المغترب، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في معسكرات الحسين للعمل والبناء خلال الصيف المقبل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.



وبين أن الوزارة نظمت للمرة الأولى معسكرات خلال العطلة الشتوية بعد أن كانت تقتصر سابقا على فصل الصيف، مؤكدا أن التجربة حققت نجاحا كبيرا، وأن الوزارة مستمرة في تطوير برامج المعسكرات وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.