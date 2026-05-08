وزير الشباب: رابط إلكتروني لقياس اهتمامات الشباب بحضور مباريات النشامى

وقال العدوان إنّ وزارة الشباب ستطلق السبت المقبل رابطا إلكترونيا مخصصا لأبناء المغتربين والدبلوماسيين الأردنيين العاملين في مختلف دول العالم، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية للشباب الأردني المغترب، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في معسكرات الحسين للعمل والبناء خلال الصيف المقبل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وبين أن الوزارة نظمت للمرة الأولى معسكرات خلال العطلة الشتوية بعد أن كانت تقتصر سابقا على فصل الصيف، مؤكدا أن التجربة حققت نجاحا كبيرا، وأن الوزارة مستمرة في تطوير برامج المعسكرات وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.
وأكد أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير المهارات الحياتية لدى الشباب من خلال برنامج "مهاراتي"، الذي ينفذ للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ويركز على أهم المهارات التي يحتاجها الشباب والشابات من مختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى أن البرنامج شهد إقبالا واسعا وتعاونا كبيرا من المؤسسات الوطنية والدولية.
