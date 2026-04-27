وزير الشباب: ملف الشباب أولوية وطنية

وقال العدوان، خلال اجتماع في وزارة الشباب، لمناقشة تنفيذ الجلسات والمشاورات الوطنية لإعداد محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030، إن بناء الاستراتيجية يستند إلى نهج تشاركي ويرتكز على نتائج المسح الوطني للشباب 2025 الذي نفذته الوزارة للوقوف على واقع الشباب واحتياجاتهم بما يضمن صياغة سياسات وبرامج أكثر فاعلية.
وأوضح أن إطلاق الاستراتيجية سيعقبه إعداد خطة تنفيذية تتضمن برامج ومشاريع وآليات متابعة وتقييم وقياس أثر إضافة إلى التخطيط التمويلي اللازم لتحقيق أهدافها.
