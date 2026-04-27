وزير الشباب: ملف الشباب أولوية وطنية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب رائد العدوان، الاثنين، أن ملف الشباب يمثل أولوية وطنية ويتطلب تكاتف المؤسسات الرسمية والوطنية ضمن رؤية تستهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية وصنع القرار.

وقال العدوان، خلال اجتماع في وزارة الشباب، لمناقشة تنفيذ الجلسات والمشاورات الوطنية لإعداد محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030، إن بناء الاستراتيجية يستند إلى نهج تشاركي ويرتكز على نتائج المسح الوطني للشباب 2025 الذي نفذته الوزارة للوقوف على واقع الشباب واحتياجاتهم بما يضمن صياغة سياسات وبرامج أكثر فاعلية.