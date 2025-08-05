وزير الشباب: نادي الحسين إربد نموذج في العمل المؤسسي والتنافسية العالية

جاء ذلك خلال زيارة الشديفات، يرافقه أمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر، إلى نادي الحسين إربد لتقديم التهاني بمناسبة فوزه بلقب كأس السوبر لموسم 2024-2025، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات النادي، ويعكس حالة التميز التي تشهدها كرة القدم الأردنية.
وأشار الشديفات إلى أن نادي الحسين يقدم نموذجا متقدما في العمل المؤسسي والروح التنافسية، وأن الأداء الذي ظهر به الفريق يعكس حجم الجهد والعمل المتكامل من إدارة النادي وجهازه الفني واللاعبين.
وقال إن التأهل الأخير للمنتخب الوطني يشكل حافزا حقيقيا لمواصلة تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية، مؤكدا أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمام جميع الأندية، دعما للحركة الرياضية في مختلف محافظات المملكة.
من جانبه، ثمّن رئيس النادي، المهندس عامر أبو عبيد، اهتمام الوزارة المتواصل بإنجازات الأندية، معتبرًا ذلك دافعًا إضافيًا لمواصلة العمل المؤسسي داخل النادي.
وأكد أبو عبيد أن الأندية الأردنية باتت قادرة على المنافسة على المستوى الآسيوي، بفضل الإرادة والتعاون البنّاء مع وزارة الشباب والاتحاد الأردني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن نادي الحسين يُجسّد اليوم نموذجًا في التقدّم والاحترافية، نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة على مختلف المستويات.
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