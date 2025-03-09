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وزير الشباب يؤكد أهمية العمل الكشفي في تعزيز القيم وتنمية المهارات

وزير الشباب يؤكد أهمية العمل الكشفي في تعزيز القيم وتنمية المهارات
وزير الشباب يؤكد أهمية العمل الكشفي في تعزيز القيم وتنمية المهارات
 
الأحد، 09-03-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، إن العمل الكشفي يسهم في تعزيز منظومة القيم لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز قيم الانتماء والولاء، وخدمة المجتمع المحلي.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، أحمد الهنداوي، ومديرة مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، دانا عريقات.


وأشار الشديفات إلى أهمية تعزيز البرامج الكشفية ضمن خطط الوزارة وبرامجها، وأن الوزارة تنتهج سياسة الانفتاح والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل.

 
 
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