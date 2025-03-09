وزير الشباب يؤكد أهمية العمل الكشفي في تعزيز القيم وتنمية المهارات

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، إن العمل الكشفي يسهم في تعزيز منظومة القيم لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز قيم الانتماء والولاء، وخدمة المجتمع المحلي.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، أحمد الهنداوي، ومديرة مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، دانا عريقات.