وزير الشباب يؤكد أهمية النهوض بالحركة الشبابية والرياضية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية النهوض بالحركة الشبابية والرياضية، وتهيئة المرافق لتلبية احتياجات القطاعين الشبابي والرياضي، إضافة إلى توفير بيئة آمنة لاستثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم.

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وأشار الشديفات، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء لجنة الشباب في مجلس محافظة العاصمة، إلى ضرورة التنسيق بين الوزارة ولجنة الشباب في المجلس لتحديد المشاريع ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذها وعقد لقاءات دورية لمتابعة الإنجاز ومعالجة أي عقبات بشكل فوري.