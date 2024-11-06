وزير الشباب يؤكد أهمية النهوض بالحركة الشبابية والرياضية

وأشار الشديفات، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء لجنة الشباب في مجلس محافظة العاصمة، إلى ضرورة التنسيق بين الوزارة ولجنة الشباب في المجلس لتحديد المشاريع ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذها وعقد لقاءات دورية لمتابعة الإنجاز ومعالجة أي عقبات بشكل فوري.
وأوعز وزير الشباب خلال اللقاء بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس، لمتابعة جميع المشاريع الشبابية والرياضية المدرجة ضمن مخصصات المجلس.
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