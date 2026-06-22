وزير الشباب يؤكد أهمية تكثيف الترويج لدعم المنتخب في مباراته المقبلة

وأضاف خلال اجتماع عقد الاثنين، في محافظة جرش بحضور المحافظ وعدد من المعنيين، أهمية تعزيز الجهود لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال الجماهير ومتابعة المباراة المرتقبة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن الجهات الرسمية في المحافظة أنهت استعداداتها التنظيمية والأمنية واللوجستية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للجماهير ويعكس الصورة الحضارية للمحافظة، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بالمباراة.
وقال محافظ جرش مالك خريسات، إن دار المحافظة عززت جاهزية مختلف المؤسسات الرسمية، بما فيها البلدية والمجلس التنفيذي، للعمل على حشد المشاركة المجتمعية وتحفيز المواطنين على المساهمة في إنجاح الفعالية، إلى جانب تنفيذ خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالحدث والاستعدادات الجارية له.
وأشار إلى تشكيل لجنة تنظيمية خاصة بالفعالية، وتكليف متصرفين للإشراف على المدرجات والساحات المختلفة، بهدف ضمان حسن التنظيم والمتابعة الميدانية المباشرة.
من جهته، أوضح رئيس بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، أنه تم التواصل مع الشخصيات الرسمية والمجتمعية والفعاليات المختلفة في المحافظة لحشد المشاركة ودعم الفعالية، إضافة إلى التنسيق مع المراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.
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