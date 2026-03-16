وزير الشباب يؤكد أهمية تنفيذ القرار الأممي 2250

الإثنين، 16-03-2026 09:26 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الشباب رائد العدوان مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تعزيز دور الشباب في تنفيذ القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن.

وأكد العدوان خلال اللقاء دور الأردن الريادي في تعزيز دور الشباب في السلم والأمن وترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن الذي جاء ثمرة جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إبان ترؤس سموه جلسة مجلس الأمن في العام 2015.


وقال العدوان، إن الأردن ترأس لجنة إعداد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن التي أطلقت في العاصمة عمان برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كما أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 2250 لتكون إطاراً وطنياً يعزز تمكين الشباب ومشاركتهم في تحقيق السلم والأمن.

 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

و

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

و

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

و

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

ل

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

و

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

و

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

ت

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






الأكثر مشاهدة