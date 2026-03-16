وزير الشباب يؤكد أهمية تنفيذ القرار الأممي 2250

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب رائد العدوان مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تعزيز دور الشباب في تنفيذ القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن.

اضافة اعلان



وأكد العدوان خلال اللقاء دور الأردن الريادي في تعزيز دور الشباب في السلم والأمن وترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن الذي جاء ثمرة جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إبان ترؤس سموه جلسة مجلس الأمن في العام 2015.