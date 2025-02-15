 
السبت 2025-02-15 04:54 م
 

وزير الشباب يؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية

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جانب من اللقاء
السبت، 15-02-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية وتعزيز دورهم في صنع القرار، وذلك ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز مشاركة الشباب في مختلف مجالات الحياة لا سيما السياسية والحزبية.

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جاء ذلك خلال لقائه في وزارة الشباب، مجموعة من الشباب المشاركين في مشروع "الزمالة البرلمانية" الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.


وبين الشديفات أهمية خلق قيادات شبابية واعية لمختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.


وعرض البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة في إطار التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطط الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وتمكين العاملين مع الشباب، مؤكداً أن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية تتمثل في ترجمة مضامين كتاب التكليف السامي والتي تضمنت تنمية مهارات الشباب وتحصينهم من آفة المخدرات وتهيئة وتفعيل المرافق والمراكز الشبابية والرياضية.


وثمن الدور الذي يقوده المشروع بما يقدمه للشباب من فرصة للاطلاع على الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة، ودمج الشباب في الحياة السياسية ومتابعة القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات المجلس.


بدورهم، طرح الشباب مجموعة من القضايا الشبابية والتوصيات المتعلقة بتفعيل المراكز الشبابية وتقديم البرامج التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتهيئة المساحات الشبابية، مؤكدين أهمية دورهم في المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية والعامة.

 
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