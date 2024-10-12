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وزير الشباب يبحث أوجه التعاون الشبابي المشترك مع السفير البلغاري

وزير الشباب
وزير الشباب يزن الشديفات وسفير بلغاريا ميتين كازاك
السبت، 12-10-2024 01:06 م

الوكيل الإخباري-    بحث وزير الشباب المهندس يزن الشديفات مع سفير جمهورية بلغاريا ميتين كازاك سبل تعزيز آفاق التعاون الشبابي بين البلدين الصديقين.

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جاء ذلك خلال لقاء جرى في وزارة الشباب أول أمس، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور ونائب السفير تشافدار ستويانوف، حيث تمحورت المناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب.


وفي بداية اللقاء أشار الشديفات، إلى مواقف الأردن الثابتة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة، إقليميا ودوليا، لوقف العدوان على قطاع غزة، وضمان مواصلة تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأهل بشكل كاف ومستدام، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأشقاء في مناطق الضفة الغربية المحتلة.


وأكد الشديفات أن الشباب الأردني يحظى برعاية ملكية خاصة، حيث وضعت حكومات المملكة المتعاقبة دعم قطاع الشباب على سلم الأولويات الوطنية.


وأشار إلى الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي، والريادة في الأعمال، والعمل التطوعي، ومواجهة التغير المناخي، وتعزيز الأمن والسلم، معبراً عن تطلعه لتفعيل التعاون الشبابي مع وزارة الشباب البلغارية.

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