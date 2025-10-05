وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

08:46 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم الأحد، مع المديرة العامة للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، سبل التعاون في مجال الأنشطة والفعاليات الرياضية.





وأكد العدوان والكرد، أهمية تطوير الشراكة في تنظيم الماراثونات والفعاليات الرياضية المختلفة، وتعزيز ثقافة رياضة الجري بين الشباب المنتسبين للمراكز الشبابية، إضافة إلى دعم مشاركة الشباب المتطوعين في تنفيذ ماراثونات تنظمها الجمعية.



وأشار العدوان إلى حرص الوزارة على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة في المجتمع خاصة بين فئة الشباب، لما لها من أثر إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية، وتعزيز قيم الانتماء والمثابرة والعمل الجماعي.



من جهتها، أكدت الكرد أن الجمعية تسعى إلى توسيع نطاق مشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية، وإبراز الصورة المشرّفة للشباب الأردني في المحافل الرياضية.



واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتنفيذ برامج رياضية توعوية في المراكز الشبابية، تسهم في ترسيخ مفهوم الرياضة كنهج حياة، وإيجاد جيل شبابي صحي وواعٍ ومشارك بفعالية في الأنشطة الوطنية.

