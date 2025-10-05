وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

وأكد العدوان والكرد، أهمية تطوير الشراكة في تنظيم الماراثونات والفعاليات الرياضية المختلفة، وتعزيز ثقافة رياضة الجري بين الشباب المنتسبين للمراكز الشبابية، إضافة إلى دعم مشاركة الشباب المتطوعين في تنفيذ ماراثونات تنظمها الجمعية.
وأشار العدوان إلى حرص الوزارة على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة في المجتمع خاصة بين فئة الشباب، لما لها من أثر إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية، وتعزيز قيم الانتماء والمثابرة والعمل الجماعي.
من جهتها، أكدت الكرد أن الجمعية تسعى إلى توسيع نطاق مشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية، وإبراز الصورة المشرّفة للشباب الأردني في المحافل الرياضية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتنفيذ برامج رياضية توعوية في المراكز الشبابية، تسهم في ترسيخ مفهوم الرياضة كنهج حياة، وإيجاد جيل شبابي صحي وواعٍ ومشارك بفعالية في الأنشطة الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة
-
مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد
-
اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة
-
تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى
-
الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود
-
إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال
-
مجلس الوزراء يقر نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر
-
قرارات هامة صادرة عن الحكومة الأردنية