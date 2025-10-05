الأحد 2025-10-05 09:01 م
 

وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات
وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات
 
الأحد، 05-10-2025 08:46 م
الوكيل الإخباري-   بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم الأحد، مع المديرة العامة للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، سبل التعاون في مجال الأنشطة والفعاليات الرياضية.اضافة اعلان


وأكد العدوان والكرد، أهمية تطوير الشراكة في تنظيم الماراثونات والفعاليات الرياضية المختلفة، وتعزيز ثقافة رياضة الجري بين الشباب المنتسبين للمراكز الشبابية، إضافة إلى دعم مشاركة الشباب المتطوعين في تنفيذ ماراثونات تنظمها الجمعية.

وأشار العدوان إلى حرص الوزارة على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة في المجتمع خاصة بين فئة الشباب، لما لها من أثر إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية، وتعزيز قيم الانتماء والمثابرة والعمل الجماعي.

من جهتها، أكدت الكرد أن الجمعية تسعى إلى توسيع نطاق مشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية، وإبراز الصورة المشرّفة للشباب الأردني في المحافل الرياضية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتنفيذ برامج رياضية توعوية في المراكز الشبابية، تسهم في ترسيخ مفهوم الرياضة كنهج حياة، وإيجاد جيل شبابي صحي وواعٍ ومشارك بفعالية في الأنشطة الوطنية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

أخبار محلية وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

أخبار محلية مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

منوعات مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة

ل

أخبار محلية تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى

ا

أخبار محلية الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

ا

أخبار محلية إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال



 
 





الأكثر مشاهدة