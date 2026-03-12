وزير الشباب يبحث والسفيرة الأسترالية التعاون المشترك

وأكد الدكتور العدوان خلال اللقاء الذي أقيم اليوم في وزارة الشباب عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرا إلى أهمية توسيع مجالات التعاون بما يخدم الشباب في البلدين.
واستعرض العدوان أولويات عمل الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية وتنفيذ برامج تلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم، مبينا أن الوزارة نفذت المسح الوطني للشباب تمهيدا لبناء الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026–2030، كما أطلقت حزمة برامج متنوعة في مجالات الرياضة والفنون والموسيقى والمهارات الرقمية وتنمية المهارات القيادية، بما يسهم في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم.
وأشار العدوان إلى الدور الريادي الذي تقوده المملكة في ترجمة القرار الأممي حول الشباب والسلام والأمن 2250، الذي جاء ثمرة لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إبان ترؤس سموه جلسة مجلس الأمن وتقدمه بمشروع القرار واعتماده من المجلس بالإجماع، حيث يعد أول قرار في تاريخ الأمم المتحدة يعترف بالدور المحوري للشباب في بناء السلام وتعزيز الأمن.
من جانبها أعربت غانلي، عن تطلعها لتعزيز التعاون في القضايا الشبابية ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تعزيز مشاركة الشباب، والاستفادة من الخبرات لدى البلدين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تقودها الوزارة والأولويات الوطنية في تمكين الشباب الأردني.
وناقش الجانبان، تطوير برنامج تنفيذي مشترك، وتبادل الخبرات والممارسات الدولية في العمل الشبابي وتنفيذ برامج التبادل الشبابي والثقافي.
