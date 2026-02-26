وزير الشباب يبحث والسفير الأذري تعزيز التعاون المشترك

وأكد العدوان خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس في وزارة الشباب، عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات.
وبحث الجانبان أوجه التعاون وتبادل الخبرات في ترجمة القرار الأممي حول الشباب والسلام والأمن 2250 الهادف إلى تعزيز مشاركة الشباب في قضايا السلم والأمن الدوليين.
وبين العدوان الدور الذي يقوده الأردن في ترجمة القرار محليا ودوليا والذي اعتمد من قبل مجلس الأمن في العام 2015 ثمرة لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لافتا إلى ترأس الأردن إعداد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن والتي أطلقت في العاصمة عمان.
وأشار إلى التجربة الأردنية في مجال العمل التطوعي من خلال جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي وبرنامج توطين المبادرات الشبابية والتطوعية، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز مهارات الشباب وبناء قدراتهم.
ولفت إلى منصة البرامج التدريبية التي أطلقتها الوزارة والتي تستهدف تمكين الشباب الأردني في عدة مجالات تشمل تنمية المهارات الحياتية والتمكين القيادي والسياسي، فضلا عن برامج الفنون والموسيقى والمهارات الرقمية والبرامج الرياضية المتنوعة كالتايكواندو والجوجيستو وكرة القدم.
من جانبه أشار السفير عبداللاييف، إلى التجربة الشبابية والرياضية الأذرية الغنية بالمنجزات الرياضية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون في القضايا الشبابية ذات الاهتمام المشترك من خلال برنامج تنفيذي مشترك يسهم في تبادل الخبرات والمعارف وتنفيذ برامج التبادل الشبابي والثقافي بين البلدين.
