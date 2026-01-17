وزير الشباب يترأس اجتماع المنظمة العليا لبطولة آسيا للكراتيه

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الشباب الدكتور رائد العدوان اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبطولة آسيا الرابعة والعشرين للشباب والناشئين وتحت سن 21 عام للكراتيه، الذي نظمه الاتحاد الأردني للكراتيه بالتعاون مع وزارة الشباب، اليوم السبت بحضور رئيس الاتحاد حسن مسعود وأعضاء اللجنة.



وأكد العدوان أن القطاع الشبابي والرياضي في المملكة يحظى بالاهتمام والتوجيهات الملكية للنهوض به وتطوير المرافق الرياضية والشبابية.

وبين أن استضافة الأردن لبطولة آسيا للكراتية تعكس الثقة بقدرة المملكة على تنظيم البطولات الرياضية الدولية وفق المعايير الدولية، مشيرا الى أن هذه الاستضافة تسهم في تعزيز السياحة الرياضية والتبادل الثقافي بين المشاركين.



وأشار الى أهمية التكامل في الأدوار والشراكة وتضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والوطنية من خلال أعضاء اللجنة، لإخراج البطولة بالصورة التي تليق باسم الأردن ومكانته الرياضية.



بدوره، عبّر رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه حسن مسعود عن اعتزازه بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد من اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، ووزارة الشباب ومديرية الأمن العام، وكافة الجهات الحكومية والخاصة والتي تشكل ركيزة أساسية في تمكين الاتحاد من استضافة وتنظيم البطولات القارية وفق أعلى المعايير الدولية.



وبين أن البطولة والتي ستقام خلال شهر أيلول المقبل ستشهد مشاركة 900 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة.



الى ذلك، ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن مديرية الأمن العام ووزارات الداخلية والسياحة والآثار والصحة، وأمانة عمان الكبرى وهيئة تنشيط السياحة ومؤسسات في القطاع الخاص، الأدوار المنوطة بهم والرامية لاستضافة فعاليات البطولة بنجاح.



وأعلن خلال الاجتماع عن إطلاق برنامج مشروع أتمتة خدمات الاتحاد الأردني للكراتيه، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة البترا، وجرى استعراضه من قبل الدكتور عبدالكريم البنا، والذي يهدف إلى تطوير العمل الإداري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمنتسبين، وتعزيز التحول الرقمي وبما يواكب متطلبات الحوكمة والشفافية، ويسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي للاتحاد.