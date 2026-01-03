وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

وشملت الجولة التفقدية مركز شباب وشابات وادي الكرك، ومدينة الأمير فيصل الرياضية، وعددًا من المرافق الشبابية والرياضية الأخرى التي تأثرت بالأحوال الجوية.
وأكد العدوان خلال الجولة حرص الوزارة على ضمان سلامة المرافق واستمرارية تقديم الخدمات للشباب، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على إعداد تقارير فنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تعزيز جاهزية المرافق الشبابية والرياضية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، وبما يكفل استدامتها واستمرارية عملها.
