السبت 2026-01-03 10:43 م

وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك
وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك
السبت، 03-01-2026 10:38 م
الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم السبت، يرافقه مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، المرافق الشبابية والرياضية في محافظة الكرك، التي تعرّضت لأضرار نتيجة المنخفض الجوي الأخير، للوقوف على حجم الأضرار وتقييم الاحتياجات اللازمة لمعالجتها بالسرعة الممكنة.اضافة اعلان


وشملت الجولة التفقدية مركز شباب وشابات وادي الكرك، ومدينة الأمير فيصل الرياضية، وعددًا من المرافق الشبابية والرياضية الأخرى التي تأثرت بالأحوال الجوية.

وأكد العدوان خلال الجولة حرص الوزارة على ضمان سلامة المرافق واستمرارية تقديم الخدمات للشباب، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على إعداد تقارير فنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تعزيز جاهزية المرافق الشبابية والرياضية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، وبما يكفل استدامتها واستمرارية عملها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

زراعة الكورة: الأمطار تهيئ الأرض للزراعات البعلية

أخبار محلية زراعة الكورة: الأمطار تهيئ الأرض للزراعات البعلية

الفنان العراقي عاصم حجازي يطلق أحدث أغانيه ويشعل تفاعل الجمهور

فن ومشاهير الفنان العراقي عاصم حجازي يطلق أحدث أغانيه ويشعل تفاعل الجمهور

أجواء شتوية مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة

الطقس أجواء شتوية مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة

الصدر: اعتقال مادورو رسالة للمناوئين والمعارضين للسياسة اللأمريكية

عربي ودولي الصدر: اعتقال مادورو رسالة للمناوئين والمعارضين للسياسة اللأمريكية

إسرائيل تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا

عربي ودولي إسرائيل تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا

تحذير هام للمزارعين في الأغوار الشمالية

أخبار محلية تحذير هام للمزارعين في الأغوار الشمالية

بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة

عربي ودولي بعد فنزويلا .. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس هذه الدولة



 






الأكثر مشاهدة