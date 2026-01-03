وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

10:38 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم السبت، يرافقه مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، المرافق الشبابية والرياضية في محافظة الكرك، التي تعرّضت لأضرار نتيجة المنخفض الجوي الأخير، للوقوف على حجم الأضرار وتقييم الاحتياجات اللازمة لمعالجتها بالسرعة الممكنة. اضافة اعلان





وشملت الجولة التفقدية مركز شباب وشابات وادي الكرك، ومدينة الأمير فيصل الرياضية، وعددًا من المرافق الشبابية والرياضية الأخرى التي تأثرت بالأحوال الجوية.



وأكد العدوان خلال الجولة حرص الوزارة على ضمان سلامة المرافق واستمرارية تقديم الخدمات للشباب، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على إعداد تقارير فنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تعزيز جاهزية المرافق الشبابية والرياضية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، وبما يكفل استدامتها واستمرارية عملها.

