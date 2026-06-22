وزير الشباب يتفقد جاهزية بث مباريات النشامى

واطلع العدوان خلال الجولة على الترتيبات الفنية واللوجستية في مواقع البث التي تشمل المدرج الروماني، ومسرح الأوديون، والساحة الهاشمية، والساحة الجانبية، مؤكداً أهمية استكمال جميع الاستعدادات بما يضمن توفير تجربة مميزة وآمنة للجماهير.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية الفنية والخدمية، وضمان انسيابية حركة دخول الجماهير وتنظيمها، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لمتابعة المباريات في أجواء وطنية تعكس حجم الدعم الشعبي للمنتخب الوطني.
واستمع العدوان إلى إيجاز من الفرق الفنية والتنظيمية حول التجهيزات المنفذة في مواقع البث، وآليات إدارة الحشود والخدمات المقدمة للجمهور.
وتتضمن مواقع البث مساحات مخصصة لخدمات الضيافة، وأخرى للعائلات، إضافة إلى مواقع مهيأة لاستقبال ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة للجمهور والإعلاميين على حد سواء.
وتنظم فعاليات البث المباشر للمباريات بالتعاون بين وزارة الشباب وأمانة عمّان الكبرى وعدد من الجهات الشريكة، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الجماهير الأردنية من متابعة مباريات المنتخب الوطني ومساندته خلال مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم.
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