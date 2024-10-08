 
الثلاثاء 2024-10-08 03:58 م
 

وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

أثناء تفقد وزير الشباب لاستاد عمان
أثناء تفقد وزير الشباب استاد عمان
الثلاثاء، 08-10-2024 03:40 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم الثلاثاء، ستاد عمان الدولي، للوقوف على جاهزية الملعب استعدادًا لاستضافة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

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ورافق الشديفات، في جولته مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، حيث تابع الوزير الاستعدادات النهائية لإقامة المباراة، وخاصة من النواحي اللوجستية والإدارية والفنية لضمان الجاهزية الكاملة لاستضافة الحدث الكروي.


وأكد الشديفات، أهمية المتابعة المستمرة لجميع الترتيبات الخاصة بالمباراة، مشددًا على رفع حالة الاستعداد القصوى من جميع النواحي لضمان التنظيم بشكل مثالي، معربا في ذات الوقت، عن أمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب الوطني في تحقيق الفوز.

 
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أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

جانب من الجلسة | من المصدر

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