وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

ورافق الشديفات، في جولته مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، حيث تابع الوزير الاستعدادات النهائية لإقامة المباراة، وخاصة من النواحي اللوجستية والإدارية والفنية لضمان الجاهزية الكاملة لاستضافة الحدث الكروي.
وأكد الشديفات، أهمية المتابعة المستمرة لجميع الترتيبات الخاصة بالمباراة، مشددًا على رفع حالة الاستعداد القصوى من جميع النواحي لضمان التنظيم بشكل مثالي، معربا في ذات الوقت، عن أمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب الوطني في تحقيق الفوز.
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