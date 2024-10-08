وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم الثلاثاء، ستاد عمان الدولي، للوقوف على جاهزية الملعب استعدادًا لاستضافة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

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ورافق الشديفات، في جولته مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، حيث تابع الوزير الاستعدادات النهائية لإقامة المباراة، وخاصة من النواحي اللوجستية والإدارية والفنية لضمان الجاهزية الكاملة لاستضافة الحدث الكروي.