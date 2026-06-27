وزير الشباب يتفقد جاهزية مواقع بث مباراة النشامى مع الأرجنتين

واطلع العدوان، خلال الجولة، على الترتيبات الفنية واللوجستية والأمنية في مواقع البث التي تشمل المدرج الروماني، ومسرح الأوديون، والساحة الهاشمية، والساحة الجانبية، مؤكداً أهمية استكمال جميع الاستعدادات بما يضمن توفير تجربة آمنة ومنظمة تليق بالجماهير الأردنية.
وأكد الوزير أن نجاح هذه الفعاليات يعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الشريكة، مشيداً بمستوى التنسيق القائم مع مديرية الأمن العام وكافة الأجهزة المعنية، وبالجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الجاهزية الأمنية، وتنظيم حركة دخول وخروج الجماهير، وإدارة الحشود، والحفاظ على السلامة العامة طوال فترة إقامة الفعاليات.
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