الأحد 2026-06-28 12:32 ص

وزير الشباب يتفقد جاهزية مواقع بث مباراة النشامى مع الأرجنتين

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
السبت، 27-06-2026 11:25 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم السبت، يرافقه نائب محافظ العاصمة الدكتور طايل المجالي، ومدير مدينة عمّان المهندس نبيل الجريري، جاهزية مواقع بث مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في المدرج الروماني بوسط العاصمة، استعداداً لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة النشامى مع نظيره الأرجنتيني فجر غد الأحد ضمن نهائيات كأس العالم.

اضافة اعلان


واطلع العدوان، خلال الجولة، على الترتيبات الفنية واللوجستية والأمنية في مواقع البث التي تشمل المدرج الروماني، ومسرح الأوديون، والساحة الهاشمية، والساحة الجانبية، مؤكداً أهمية استكمال جميع الاستعدادات بما يضمن توفير تجربة آمنة ومنظمة تليق بالجماهير الأردنية.


وأكد الوزير أن نجاح هذه الفعاليات يعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الشريكة، مشيداً بمستوى التنسيق القائم مع مديرية الأمن العام وكافة الأجهزة المعنية، وبالجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الجاهزية الأمنية، وتنظيم حركة دخول وخروج الجماهير، وإدارة الحشود، والحفاظ على السلامة العامة طوال فترة إقامة الفعاليات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يعتزم تشكيل "حكومة وطنية موسّعة" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة

الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى

أخبار محلية الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية النقابات المهنية بإربد تنتدي بالأعياد الوطنية

المنتخب الوطني

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية مواقع بث مباراة النشامى مع الأرجنتين

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: حرب اسرائيل على غزة أصابت عشرات الآلاف بإعاقات سمعية

دائرة الآثار العامة

أخبار محلية بيان توضيحي صادر عن دائرة الآثار العامة

لتقى جلالة الملك عبدالله الثاني عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية جيم روس. وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن و الولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

أخبار محلية الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 






الأكثر مشاهدة

 