وزير الشباب يتفقد جاهزية مواقع بث مباراة النشامى مع الأرجنتين

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم السبت، يرافقه نائب محافظ العاصمة الدكتور طايل المجالي، ومدير مدينة عمّان المهندس نبيل الجريري، جاهزية مواقع بث مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في المدرج الروماني بوسط العاصمة، استعداداً لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة النشامى مع نظيره الأرجنتيني فجر غد الأحد ضمن نهائيات كأس العالم.

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واطلع العدوان، خلال الجولة، على الترتيبات الفنية واللوجستية والأمنية في مواقع البث التي تشمل المدرج الروماني، ومسرح الأوديون، والساحة الهاشمية، والساحة الجانبية، مؤكداً أهمية استكمال جميع الاستعدادات بما يضمن توفير تجربة آمنة ومنظمة تليق بالجماهير الأردنية.