وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات في المفرق

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم السبت، سير العمل في مركزي شباب سما السرحان وشابات مغير السرحان في البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق.

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