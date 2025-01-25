وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات في المفرق

واطلع الوزير خلال جولته على جاهزية مرافق المركزين وقاعاتهما التدريبية لتنفيذ خطط الوزارة وبرامجها للعام الحالي.
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