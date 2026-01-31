وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، اليوم السبت، مركز شباب وشابات الرمثا، واستمع لمطالب الشباب فيها.

وأكد التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية للمراكز الشبابية في الرمثا، وإنشاء مركز حاسوب يكون منصة لاستكشاف التكنولوجيا والابتكار، لتعزيز برامج تسهم في صقل مهاراتهم وتغذية طاقاتهم الإبداعية، وتعزيز البرامج التدريبية لأبناء الرمثا.



وأبدى العدوان استعداد الوزارة لدعم خطط الشباب في الرمثا وترجمة أفكارهم إلى واقع يخدمهم ويحقق تطلعاتهم ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.