السبت 2026-01-31 07:32 م

وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا

و
جانب من الزيارة
 
السبت، 31-01-2026 06:53 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، اليوم السبت، مركز شباب وشابات الرمثا، واستمع لمطالب الشباب فيها.

اضافة اعلان


وأكد التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية للمراكز الشبابية في الرمثا، وإنشاء مركز حاسوب يكون منصة لاستكشاف التكنولوجيا والابتكار، لتعزيز برامج تسهم في صقل مهاراتهم وتغذية طاقاتهم الإبداعية، وتعزيز البرامج التدريبية لأبناء الرمثا.


وأبدى العدوان استعداد الوزارة لدعم خطط الشباب في الرمثا وترجمة أفكارهم إلى واقع يخدمهم ويحقق تطلعاتهم ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


ورافق الوزير في الجولة، رئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد، والنائب خالد أبو حسان، ورئيس نادي الرمثا الرياضي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية عاجل وزير الصحة: خطة شاملة لصيانة المرافق الصحية وتنظيم أدوار الانتظار

و

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا

و

أخبار محلية بدء التحاق مكلفي خدمة العلم بمركز التدريب في شويعر

و

أسواق ومال أبرز أسباب انهيار الذهب عالميا.. وهذا مصير الذهب في المستقبل

ت

أخبار الشركات ارتفاع الارباح الصافية لمجموعة البنك العربي لتصل الى 1.13 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2025

ز

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح الجلسات الحوارية المتخصصة حول مشروع مدينة عمرة

ت

أخبار الشركات بنك الإسكان يكرّم موظفيه المتطوعين في برنامج "إمكان الإسكان" لعام 2025

ت

طب وصحة اكتشاف مهم قد يغير طريقة فهمنا لعلاقة السمنة بالأمراض العصبية



 






الأكثر مشاهدة