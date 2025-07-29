وزير الشباب يتفقد معسكرات الحسين للعمل والبناء في الطفيلة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم الثلاثاء، عددا من معسكرات الحسين للعمل والبناء في محافظة الطفيلة، ضمن جولة ميدانية هدفت إلى متابعة سير البرامج الشبابية والوقوف على واقع العمل في المراكز والمعسكرات.

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واستهل الشديفات زيارته بلقاء محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي في دار المحافظة، حيث تم بحث الواقع الشبابي، وسبل تطوير البنية التحتية للمراكز الشبابية والمرافق الرياضية، إضافة إلى تعزيز البرامج الموجهة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف مناطق المحافظة، وتطرق إلى آليات التعاون بين وزارة الشباب والجهات الرسمية والمحلية في الطفيلة لدعم المبادرات والمشاريع الشبابية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للنشاطات التي تعزز من قدرات الشباب وتسهم في دمجهم بالحياة العامة.



وفي مركز شابات الحسا، زار الشديفات معسكر التغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) الذي يهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى الشباب، وتضمن المعسكر جلسات حول الفرق بين الطقس والمناخ، وأسباب التغير المناخي الطبيعية والبشرية، ومنها النشاطات البركانية، ودخان المصانع، وحرائق الغابات، وقطع الأشجار، وانبعاثات المركبات.



وأكد خلال حديثه مع المشاركين أن قضية التغير المناخي تمثل تحديا عالميا يتطلب تعاونا مشتركا، وأن الوزارة تعمل مع شركائها في وزارتي البيئة والزراعة لتطوير البرامج البيئية، وتوحيد المواد التدريبية، والوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، مشدداً على أهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لما لها من دور في تنمية المجتمع وتعزيز قيم المشاركة.



وأشار إلى أن الدعم الملكي ودعم رئيس الوزراء يشكلان حافزا كبيرا لتطوير عمل المراكز والمعسكرات، مؤكداً أن الوزارة تستمع إلى الشباب وتسعى لتطوير الأداء وتحسين البرامج خلال الفترة المقبلة.



من جانبها، عبرت المشاركة فرح رأفت عن سعادتها بالمعسكر، مؤكدة أنه ساعدها ورفيقاتها، على فهم الفروقات في التغير المناخي.



في حين، رأت المشاركة رؤى الحجايا أن المعسكرات تسهم في بناء شخصية المشاركين وتعزيز مهاراتهم.



وأكدت جمان شحادات أن المعسكر أتاح لها فرصة التعرف على معلومات جديدة وقيمة عن دور المعسكرات في بناء شخصية المشاركات.



كما تفقد الشديفات معسكر المغامرة والتحدي (نشامى الوطن) في بيت شباب القادسية، حيث تابع جانبا من تدريبات الدفاع عن النفس، ومهارات الميدان، والإنزال الجبلي، وشد الحبل، وقدم الشكر للأجهزة الأمنية على دعمها المستمر لهذه المعسكرات، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز ثقافة المشاركة والانضباط والعمل الجماعي لدى الشباب.



وأكد المشارك عدي النوايشة أن التدريب الصباحي ساعده في اكتساب مهارات جديدة أبرزها الالتزام والانضباط.