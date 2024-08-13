وزير الشباب يتفقد معسكرات تعزيز المشاركة السياسية في جرش

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الثلاثاء، يرافقه محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في محافظة جرش، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "اليوبيل الفضي: ربع قرن من العطاء والإنجاز".



وشارك النابلسي طلبة معسكر "تعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية" الذي تقيمه الوزارة بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب، بمشاركة 36 طالبًا من الجامعات، بهدف تعريف الشباب بقانوني الانتخاب والأحزاب ومراحل العملية الانتخابية وتنفيذ محاكاة للعملية الانتخابية.



وقال النابلسي إن تعزيز المشاركة الشبابية بالحياة السياسية أولوية وطنية، أوجبت على الوزارة تنفيذ برامج تدريبية من شأنها توعية الشباب بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية وفرص مشاركة الشباب الحزبية والنيابية؛ اقتراعا وانتخابا.



وبين أن فعاليات معسكر الشباب والأمن الوطني الذي يقام بالشراكة مع مديرية الأمن العام/مركز السلم المجتمعي، تهدف إلى رفع الوعي الأمني لدى الشباب وتحصينهم من ظواهر العنف والجريمة والمخدرات.