وزير الشباب يتفقد معسكرات تعزيز المشاركة السياسية في جرش

وشارك النابلسي طلبة معسكر "تعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية" الذي تقيمه الوزارة بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب، بمشاركة 36 طالبًا من الجامعات، بهدف تعريف الشباب بقانوني الانتخاب والأحزاب ومراحل العملية الانتخابية وتنفيذ محاكاة للعملية الانتخابية.
وقال النابلسي إن تعزيز المشاركة الشبابية بالحياة السياسية أولوية وطنية، أوجبت على الوزارة تنفيذ برامج تدريبية من شأنها توعية الشباب بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية وفرص مشاركة الشباب الحزبية والنيابية؛ اقتراعا وانتخابا.
وبين أن فعاليات معسكر الشباب والأمن الوطني الذي يقام بالشراكة مع مديرية الأمن العام/مركز السلم المجتمعي، تهدف إلى رفع الوعي الأمني لدى الشباب وتحصينهم من ظواهر العنف والجريمة والمخدرات.
وثمن وزير الشباب الشراكة مع مديرية الأمن العام في تنفيذ برامج تدريبية ضمن اتفاقية تعاون مشترك، من شأنها تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مساندة الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.
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