وزير الشباب يتفقد منشآت شبابية ورياضية في الأغوار الوسطى والشمالية

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الخميس، يرافقه أمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر، عدداً من المنشآت الشبابية والرياضية في الأغوار الوسطى والشمالية بمحافظتي البلقاء وإربد، بهدف الاطلاع على واقعها والوقوف على التحديات التي تواجهها، وسبل تطوير البنية التحتية والبرامج المقدّمة للشباب.

واستهلت الجولة بزيارة مجمع مصطفى العدوان الرياضي، بحضور متصرف لواء الشونة الجنوبية صقر الدروع، حيث تفقد مرافق بيت الشباب والمجمع، وأوعز بإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتأثيث غرف الإقامة في بيت الشباب، وتطوير قاعة حاسوب في المجمع، ووضع خطة تشغيل وإدامة تتضمن تأهيل المجمع وبيت الشباب بما يضمن من تنفيذ برامج تدريبية نوعية، واستضافة البرامج والفعاليات الشبابية والرياضية.



وتابع الدكتور العدوان جولته إلى مركز شابات دير علا، حيث التقى أعضاء مركزي الشباب والشابات، وأبناء المجتمع المحلي، بحضور النائب حكم المعادات، ومتصرّف اللواء جمال الخريشا.



وقال الدكتور العدوان خلال اللقاء، إن الوزارة تعكف على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المراكز الشبابية وتفعيل دورها بما يتناسب مع أوقات واهتمامات الشباب، مؤكداً أن الاهتمام بالبنى التحتية يجب أن يوازيه اهتمام بتطوير البرامج الشبابية، ومشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الشباب اليوم كشركاء في التخطيط والتنفيذ لا كمجرد متلقين للخدمة.



واستمع الدكتور العدوان إلى مداخلات الشباب والشابات واحتياجاتهم، حيث طرح الشباب مجموعة البرامج التطوعية، والرياضية، والتقنية، والبيئية، وبرامج التقوية في المواد الدراسية، إضافة إلى برامج الصحة النفسية.



وحول مطالب شباب وشابات دير علا بوجود مركز شبابي قادر على توفير مساحات كافية ومناسبة لتنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية المختلفة، ومهيأ لاستقبال الشباب من ذوي الإعاقة، أكد العدوان أن الوزارة تدرس دمج مركزي شباب وشابات دير علا، بما يعزز تنفيذ البرامج ويرفع ساعات الإشغال ونسب التردد، على أن يتم تنظيم العمل من خلال تخصيص أيام للشباب وأيام للشابات.



وزار الدكتور العدوان، مجمع ضرار بن الأزور، حيث تفقد ملعب المجمع والتقى الشباب المرتادين للمجمع الرياضي، وواصل الدكتور العدوان جولته إلى الشونة الشمالية والتي استهلت بزيارة مركز شباب وشابات الشونة الشمالية ومجمع الشيخ حسين الرياضي ومركز شباب الشيخ حسين، حيث التقى مجموعة من لاعبات كرة السلة ممن حققن ميداليات ملونة في مختلف البطولات.



وأوعز الدكتور العدوان باستحداث مركز للشابات من خلال الدمج مع مركز الشباب القائم، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تخدم شابات المنطقة.



وفي مركز شباب الشيخ حسين، طرح الشباب مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجاتهم المتعلقة ببرامج التدريب المهني والبرامج الرياضية مثل برامج التايكواندو.



وأوعز الدكتور العدوان باستحداث قاعة تدريبية وقاعة لياقة بدنية، وتأهيل الملعب الخماسي التابع للصالة، وصيانة غرف غيار المجمع، وتأمين الشابات بالأدوات واللوازم الرياضية.



واختتمت الجولة الميدانية بزيارة نادي شباب حوارة المحافظة، حيث هنأ الدكتور العدوان رئيس وأعضاء النادي بصعودهم إلى مصاف أندية الدرجة الثانية مؤكدا دور الاهتمام الملكي بالقطاع الرياضي، وحرص الوزارة على دعم خطط وبرامج الأندية الرياضية بما يخدم الشباب .



بدوره، ثمن الرئيس الفخري للنادي شاهر الشطناوي، ورئيس النادي راتب الشطناوي خلال حفل أقيم في كلية حوارة بحضور النواب هالة الجراح وفراس القبلان وطارق بني هاني وباسم الروابدة وسالم أبو دولة، دور وزارة الشباب في تعزيز دور الأندية وتمكينهم من النهوض بالدور الرياضي والثقافي والاجتماعي وخدمة المجتمع المحلي.