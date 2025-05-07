وزير الشباب يتفقد منشآت ومرافق في إربد

الوكيل الإخباري- تفقّد وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، اليوم الأربعاء، عددًا من المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية في محافظة إربد، حيث اطّلع على جاهزيتها وسير العمل فيها.

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وأكد خلال جولته أهمية تهيئة مساحات شبابية من شأنها استثمار طاقات الشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية ضمن محاورها الثلاثة، تطوير البرامج، وتمكين العاملين، وتهيئة البنى التحتية.



كما تفقّد الشديفات مجمع كفريوبا الرياضي، الذي يضم ملعبًا خماسيًا وصالة رياضية متعددة الأغراض، ومجمع ناجي باشا العزام الرياضي في لواء الوسطية، واطّلع على مرافق المجمعين وسير العمل فيهما.



واطّلع على سير العمل في مشروع بناء مركز شباب وشابات الوسطية، الذي تبلغ مساحته 1300 متر مربع، مؤكدًا ضرورة العمل وفق الخطة الزمنية المحددة ليكون المركز جاهزًا لاستقبال الشباب الشهر المقبل.