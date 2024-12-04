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وزير الشباب يشارك بفعالية اليوم الدولي للمتطوعين

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المشاركون بالفعالية التطوعية
الأربعاء، 04-12-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري - أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنظيم الجهود التطوعية بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

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وقال الشديفات، خلال مشاركته بالفعالية التطوعية التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع منظمة "اليونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين، إن الوزارة قطعت خطوات متقدمة في تعزيز ثقافة التطوع من خلال البرامج التطوعية التي تنفذها في مديريات الشباب والمراكز الشبابية، وتوطين المبادرات الشبابية، وإطلاق جائزة الحسين بن عبدالله الثاني، للعمل التطوعي، وميثاق العمل التطوعي الناظم للعلاقة بين المتطوع والجهة التطوعية.


من جانبها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما أندرسون، إن التطوع هو أكثر من مجرد عمل، فهو شراكة بين الأفراد ومجتمعاتهم لإحداث تغيير ملموس.


وفي الأردن، بحسب اندرسون، يسهم المتطوعون بشكل أساسي في دعم الجهود الوطنية، من تعزيز مشاركة الشباب إلى التصدي للتحديات البيئية وتعكس هذه الأنشطة روح التعاون والالتزام المشترك لبناء مستقبل مستدام للأردن".


بدورها، قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في الدول العربية، أولغا زوبريتسكايا-ديفياتكينا، إن العمل التطوعي يساعد على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجعل المجتمعات جزءًا من الحلول.


وأكدت نائب ممثل "اليونيسف"، شيروز موجي، على دور الشباب في التأثير بشكل إيجابي على المجتمع من خلال المشاركة بانشطة التطوع، مشيرة إلى أن فعالية اليوم، مثال آخر على كيف يمكن لتطوع الشباب أن يحول التحديات إلى فرص لمستقبل أفضل.


يشار إلى أن 100 متطوع ومتطوعة من مراكز الشباب، ومبادرة الشباب من أجل الاستدامة (Y4S)، ومنصة "نحن" شاركوا خلال الفعالية بزراعة 400 شجرة في مدينة الحسين للشباب، وتنفيذ حملات نظافة، بهدف تعزيز المساحات الخضراء والمساهمة في مواجهة آثار التغير المناخي من أجل أردن أخضر.

 
gnews

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