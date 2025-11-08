وزير الشباب يشارك في حفل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

الوكيل الإخباري- شارك وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، أمس الجمعة، في حفل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي بنسختها السادسة، والمقامة بالرياض بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد.

وجاءت المشاركة بدعوة رسمية من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.



وأكد الدكتور العدوان، أهمية هذا الحدث الرياضي بما يعزز أواصر التعاون من خلال الرياضة وما تحمله من قيم الأخوة والتعاون والمنافسة الإيجابية والسلام، مثمنا استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث الرياضي الهام، ما يعكس الاهتمام والمكانة التي توليها المملكة للرياضة.



وعلى هامش حفل الانطلاق التقى الدكتور العدوان بعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، بحث خلالها أوجه التعاون الشبابي المشترك، حيث التقى بنظرائه المصري الدكتور أشرف صبحي، والسوري محمد سامح، واليمني نايف البكري، والجزائري وليد صادي، والتونسي الصادق المورالي، والنيجيري أيوديلي اولاواندي، ووزير الشباب والرياضة في تشاد مايدي حامد لوني.



كما التقى الدكتور العدوان، البعثة الأردنية المشاركة في منافسات الدورة، والتي تضم وفدا يتكون من 39 لاعبا ولاعبة يمثلون رياضات التايكواندو والووشو والجوجيتسو والكراتيه والمواي تاي ورفع الأثقال والرياضات الإلكترونية والهجن ورفع الأثقال البارالمبية وألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية والمبارزة والفروسية والملاكمة، متمنيا لهم التوفيق في منافسات الدورة.