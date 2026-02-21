الأحد 2026-02-22 12:01 ص

وزير الشباب يطلق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
السبت، 21-02-2026 11:32 م

الوكيل الإخباري-    أطلق وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، في جامعة اليرموك، اليوم السبت، بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2026، التي تنظمها وزارة الشباب في جميع محافظات المملكة، بمشاركة 437 فريقاً يمثلهم 4370 لاعباً و847 إدارياً.

اضافة اعلان


وأكد العدوان أن البطولة تأتي ضمن مجموعة فعاليات تنظمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف استثمار أوقات الشباب وتعزيز الثقافة الرياضية لديهم.


وبين أن هذه البطولة تأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وتحمل شعار "لا للمخدرات"، لمساندة الجهود الوطنية في مكافحة آفة المخدرات من خلال الفعاليات الرياضية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا تسجل مستوى تاريخي في الاحتياطيات الأجنبية

وزارة الشباب

أخبار محلية وزير الشباب يطلق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"

أخبار محلية الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"

روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026

عربي ودولي انخفاض صادرات النفط الروسية 10%

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما

عربي ودولي السعودية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

علم أوكرانيا.

عربي ودولي أوكرانيا: استهدفنا مصنع صواريخ باليستية روسيا في أودمورتيا

علم سوريا يرفرف فوق حديقة تشرين

عربي ودولي سوريا تعيّن مبعوثا رئاسيا لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم



 






الأكثر مشاهدة