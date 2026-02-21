وزير الشباب يطلق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

وأكد العدوان أن البطولة تأتي ضمن مجموعة فعاليات تنظمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف استثمار أوقات الشباب وتعزيز الثقافة الرياضية لديهم.
وبين أن هذه البطولة تأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وتحمل شعار "لا للمخدرات"، لمساندة الجهود الوطنية في مكافحة آفة المخدرات من خلال الفعاليات الرياضية.
