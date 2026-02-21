وزير الشباب يطلق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

الوكيل الإخباري- أطلق وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، في جامعة اليرموك، اليوم السبت، بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2026، التي تنظمها وزارة الشباب في جميع محافظات المملكة، بمشاركة 437 فريقاً يمثلهم 4370 لاعباً و847 إدارياً.

وأكد العدوان أن البطولة تأتي ضمن مجموعة فعاليات تنظمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف استثمار أوقات الشباب وتعزيز الثقافة الرياضية لديهم.