وزير الشباب يفتتح اليوم الوظيفي في جامعة فيلادلفيا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الوظيفي الذي نظمته جامعة فيلادلفيا بمشاركة 57 شركة محلية وإقليمية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية.

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