وزير الشباب يفتتح اليوم الوظيفي في جامعة فيلادلفيا

وتهدف الفعاليات التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الجراح، ومتصرف لواء عين الباشا إبراهيم الرواحنة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور خالد السرطاوي، إلى تعزيز فرص التشبيك بين طلبة الجامعة وخريجيها من جهة، وسوق العمل من جهة أخرى، من خلال إتاحة الفرص المباشرة للتوظيف والتدريب العملي، بما يضمن تأهيلهم بكفاءة عالية للانخراط في بيئة العمل، ويمنح الطلبة على مقاعد الدراسة فرصة التعرف المباشر على متطلبات السوق وخياراتهم المستقبلية.
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