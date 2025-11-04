وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الثلاثاء، ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في قضاء إيل بمحافظة معان، كما تفقد خلال زيارته التي رافقه فيها محافظ معان خالد الحجاج، عدداً من المرافق والمراكز الشبابية في المحافظة.

وجاءت الجولة ضمن برنامج ميداني يشمل كافة محافظات المملكة، للاطلاع على واقع المراكز الشبابية، والوقوف على أبرز احتياجاتها، ومتابعة البرامج والأنشطة التي تُنفذ فيها، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الشبابي وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي.



وافتتح الوزير الملعب، بحضور مدير دفاع مدني معان عمر السبيلات، ومدير قضاء إيل محمد سعيدات، ورئيس مجلس محافظة معان السابق محمود النعيمات، ومدير شباب معان ممدوح أبو تايه، ورئيس نادي روضة الأمير راشد غازي النعيمات، وعدد من وجهاء المحافظة ورؤساء الأندية.



وأكد الدكتور العدوان أن افتتاح هذا الملعب يشكّل محطة مهمة في مسيرة الحركة الشبابية في قضاء إيل، لما للرياضة من دور كبير في خدمة الشباب وتنمية قدراتهم، مشيراً إلى أن الملعب جاء ليكون متنفساً للشباب يعبّرون من خلاله عن مواهبهم وإبداعاتهم الرياضية، وبما يسهم في تطوير القطاع الرياضي في المملكة، استجابةً للتوجيهات الملكية الرامية إلى دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.



وتضمنت الزيارة الميدانية مركز شابات البترا في لواء البترا، حيث التقى بحضور محافظ معان خالد الحجاج، والنائب حسين كريشان، ومتصرف لواء البترا صدام المجالي، ومدير شباب البترا فادي الفضول، ومدير الشؤون الهندسية في الوزارة المهندس ضياء المجالي، بالموظفين في المركز وعدد من منتسبيه، مستمعاً منهم إلى فكرة نادي الجدات القائمة على جلسات حوارية وتثقيفية تجمع كبار السن بالشابات بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي ونقل العادات والتقاليد بين الأجيال.



وتابع الوزير جولته بزيارة ملعب البترا، وتفقد مع وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، أبرز احتياجات الملعب من أعمال صيانة وتحديث تخدم الحركة الشبابية في لواء البترا.



واستكمل جولته بزيارة مديرية شباب البترا وبيت شباب البترا، ومركز شباب البترا، ومركز شابات الطيبة، والتقى بالموظفين والمنتسبين، واستمع إلى أبرز احتياجاتهم التي تعزز العمل الشبابي في اللواء وتضمن استدامته.



كما شهد العدوان جلسة حوارية شبابية أُقيمت في مركز شباب بسطة، ناقش فيها الشباب والشابات من منتسبي المركز، سبل تعزيز العمل الشبابي وتطويره، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم التدريبية.