وزير الشباب يقرر تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي الرمثا الرياضي

وبحسب بيان لوزارة الشباب، اليوم الاثنين، يأتي تشكيل الهيئة المؤقتة استنادا للمادة (18/أ/4) من نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم 33 لسنة 2005، ووفقا لتقرير اللجنة المشكلة للتحقق ودراسة استقالات أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الرمثا الرياضي.
ووفقا لكتاب التشكيل يتعين على الهيئة الإدارية المؤقتة القيام بمهام الهيئة الإدارية المنحلة ودعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي خلال المدة وحسب الأصول.
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