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وزير الشباب يقرر تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي الرمثا الرياضي

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وزير الشباب يقرر تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي الرمثا الرياضي
 
الإثنين، 27-07-2026 04:30 م

الوكيل الإخباري- قرر وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، حل الهيئة الإدارية لنادي الرمثا الرياضي وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لمدة عام برئاسة محمد علي سمارة، وعضوية كل من محمد أحمد أبو الهيجاء، وأنس مالك ذيابات، ومقبل سليم مغايرة ومحمد علي الزعبي، ومحمد قاسم النادر، وسعود محمد الرحايلة، وأحمد مشهور بني هاني.

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وبحسب بيان لوزارة الشباب، اليوم الاثنين، يأتي تشكيل الهيئة المؤقتة استنادا للمادة (18/أ/4) من نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم 33 لسنة 2005، ووفقا لتقرير اللجنة المشكلة للتحقق ودراسة استقالات أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الرمثا الرياضي.


ووفقا لكتاب التشكيل يتعين على الهيئة الإدارية المؤقتة القيام بمهام الهيئة الإدارية المنحلة ودعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي خلال المدة وحسب الأصول.

 
 


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