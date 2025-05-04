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وزير الشباب يكرم البطل البارالمبي أحمد هندي لفوزه بذهبية بطولة المغرب الدولية

المهندس يزن الشديفات
المهندس يزن الشديفات
 
الأحد، 04-05-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-    كرم وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم الأحد، البطل البارالمبي أحمد هندي تقديرا لفوزه بالميدالية الذهبية في منافسات دفع الكرة الحديدية ضمن بطولة المغرب الدولية لألعاب القوى البارالمبية.

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وأشاد الشديفات خلال حفل التكريم بالإنجاز المميز الذي حققه هندي أحد موظفي الوزارة، مؤكدا أن هذا التفوق يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي ترفع اسم الأردن في المحافل الرياضية الدولية.


من جانبه، أعرب هندي عن اعتزازه بهذا التكريم الذي اعتبره حافزا إضافيا لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي.

 
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