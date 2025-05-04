وزير الشباب يكرم البطل البارالمبي أحمد هندي لفوزه بذهبية بطولة المغرب الدولية

الوكيل الإخباري- كرم وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، اليوم الأحد، البطل البارالمبي أحمد هندي تقديرا لفوزه بالميدالية الذهبية في منافسات دفع الكرة الحديدية ضمن بطولة المغرب الدولية لألعاب القوى البارالمبية.

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وأشاد الشديفات خلال حفل التكريم بالإنجاز المميز الذي حققه هندي أحد موظفي الوزارة، مؤكدا أن هذا التفوق يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي ترفع اسم الأردن في المحافل الرياضية الدولية.