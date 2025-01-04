وزير الشباب يكرم الفارس عبدالله الحوراني

وأكد الشديفات أن الشباب الأردني حقق منجزات كبيرة في مختلف المجالات سيما الرياضية، مبينا أهمية استثمار الشباب لقدراتهم وطاقاتهم في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.
من جانبه، عبّر الفارس الحوراني عن شكره وتقديره لوزير الشباب على التكريم، الذي يشكل حافزًا له ولزملائه لتحقيق المزيد من الإنجازات.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع نظام يعزز إلزامية قياس أثر قرارات الحكومة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة لتنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2024-2028
-
تنويه امني بخصوص مخالفات السير
-
إعلان هام للسوريين في الأردن
-
"زراعة المفرق" تدعو المزارعين إلى مراجعتها للحصول على شهادة إنتاج الحبوب