وزير الشباب يلتقي المشاركين في معسكر المهارات الكشفية في بيت شباب القادسية

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في بيت شباب القادسية بالطفيلة، الطلبة المشاركين في فعاليات المعسكر التدريبي "مهارات وفنون كشفية"، حيث تفقد المرافق التابعة لمديرية شباب الطفيلة، واستمع إلى أبرز الملاحظات والاحتياجات المطروحة للارتقاء بالعمل الشبابي في المحافظة، بحضور مدير مديرية شباب الطفيلة حمزة العمريين.
وبمناسبة عيد الاستقلال، أكد الدكتور العدوان، أن عهد الملك عبدالله الثاني شهد نهضة شاملة في مجالي الشباب والرياضة والبنية التحتية، بفضل رؤية إصلاحية تؤمن بدور الشباب في بناء الدولة الحديثة، داعياً إلى تمكين الشباب وتوفير البيئة الداعمة لإطلاق طاقاتهم واستثمار قدراتهم في خدمة الوطن.
