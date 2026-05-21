وزير الشباب يلتقي المشاركين في معسكر المهارات الكشفية في بيت شباب القادسية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، حرص الوزارة على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تلبي احتياجات الشباب، وتعزز مشاركتهم الوطنية والمجتمعية، من خلال مسارات التدريب التي تنفذها في المراكز الشبابية .

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في بيت شباب القادسية بالطفيلة، الطلبة المشاركين في فعاليات المعسكر التدريبي "مهارات وفنون كشفية"، حيث تفقد المرافق التابعة لمديرية شباب الطفيلة، واستمع إلى أبرز الملاحظات والاحتياجات المطروحة للارتقاء بالعمل الشبابي في المحافظة، بحضور مدير مديرية شباب الطفيلة حمزة العمريين.