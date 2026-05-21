الخميس 2026-05-21 05:19 م

وزير الشباب يلتقي المشاركين في معسكر المهارات الكشفية في بيت شباب القادسية

وزارة الشباب
الخميس، 21-05-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، حرص الوزارة على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تلبي احتياجات الشباب، وتعزز مشاركتهم الوطنية والمجتمعية، من خلال مسارات التدريب التي تنفذها في المراكز الشبابية .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في بيت شباب القادسية بالطفيلة، الطلبة المشاركين في فعاليات المعسكر التدريبي "مهارات وفنون كشفية"، حيث تفقد المرافق التابعة لمديرية شباب الطفيلة، واستمع إلى أبرز الملاحظات والاحتياجات المطروحة للارتقاء بالعمل الشبابي في المحافظة، بحضور مدير مديرية شباب الطفيلة حمزة العمريين.


وبمناسبة عيد الاستقلال، أكد الدكتور العدوان، أن عهد الملك عبدالله الثاني شهد نهضة شاملة في مجالي الشباب والرياضة والبنية التحتية، بفضل رؤية إصلاحية تؤمن بدور الشباب في بناء الدولة الحديثة، داعياً إلى تمكين الشباب وتوفير البيئة الداعمة لإطلاق طاقاتهم واستثمار قدراتهم في خدمة الوطن.

 
 


