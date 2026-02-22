الإثنين 2026-02-23 02:09 ص

وزير الشباب يلتقي ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

الأحد، 22-02-2026 11:58 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم الأحد، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافروبولو وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأكد العدوان أهمية الشراكة في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الشبابية، سيما في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار الأممي حول الشباب والسلام والأمن 2250، مشيرا الى البرامج التي تنفذها الوزارة في إطار تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 
 


