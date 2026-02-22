وزير الشباب يلتقي ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

وأكد العدوان أهمية الشراكة في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الشبابية، سيما في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار الأممي حول الشباب والسلام والأمن 2250، مشيرا الى البرامج التي تنفذها الوزارة في إطار تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
