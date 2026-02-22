وزير الشباب يلتقي ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

الوكيل الإخباري- التقى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم الأحد، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافروبولو وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

