وزير الصحة: إضافة 577 سريرا جديدا وإنشاء 14 مركزا صحيا

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة إبراهيم البدور إن الوزارة نفذت حزمة من المشاريع الصحية شملت تحديث البنية التحتية الصحية، وإنشاء وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز قدرة القطاع الصحي الحكومي على تلبية احتياجات المواطنين.

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واستعرض البدور، خلال زيارة رئيس الوزراء لوزارة الصحة، جهود الوزارة وخططها المستقبلية التي تركز على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الحكومية؛ لمواكبة التحديات والاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.



وأضاف أن اعتماد بروتوكول وطني موحد لعلاج السرطان، واعتماد بروتوكول لعلاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة، وإعادة تنظيم مواعيد العيادات الخارجية في المستشفيات الكبرى، تشكل خطوات مهمة نحو توحيد الإجراءات العلاجية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.



وأشار إلى أن خطة الوزارة لتمديد ساعات العمل وتفعيل الدوام المسائي في عدد من المراكز الصحية الشاملة تسهم في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.



وبين البدور أن الوزارة أضافت 577 سريرا جديدا خلال العامين الجاري والماضي، بزيادة تقارب 10% من إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات المملكة.



ولفت إلى إنشاء 14 مركزا صحيا جديدا، وإعادة تأهيل 49 مركزا آخر، وحوسبة 153 منشأة جديدة، تشكل ما يزيد على 30% من عدد المنشآت المحوسبة.