وزير الصحة: الأردن حقق تطورات ملحوظة في الجراحة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن الأردن حقق خلال السنوات الماضية، تطورات ملحوظة في العديد من الاختصاصات الطبية، ومن أبرزها إنجازات متقدمة ومتفردة في الجراحة على مستوى الشرق الأوسط.

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وقال خلال افتتاحه المؤتمر الخامس لجمعية الجراحين الحاصلين على الزمالة الأميركية فرع الأردن الخميس الماضي، إن من أبرز إنجازات وزارة الصحة على صعيد الجراحة، افتتاح وتشغيل مستشفى الجراحات التخصصية ضمن مستشفيات البشير، لمواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين الذين يحتاجون إلى تداخلات جراحية.



وأضاف أن مستشفى الجراحات التخصصية يستقبل المرضى من المستشفيات كافة، وأجرى آلاف من عمليات الجراحة اعتادت الوزارة تحويلها للمستشفيات غير الحكومية مثل القلب المفتوح، وجراحة الصدر، و الأوعية الدموية والشرايين، إضافة إلى عمليات جراحة القلب التي أصبح يجريها مستشفى الحسين السلط الجديد.



وأشار الهواري إلى برامج تدريبية جديدة للوزارة في تخصصات فرعية للجراحة اعتمدها المجلس الطبي الأردني، من أبرزها؛ جراحة الصدر، والأوعية الدموية، والأطفال، والحروق والتجميل.

وبين أن الأردن تصدر أخيرا دول المنطقة في إجراء عمليات زراعة الكلى لزمر الدم غير المتطابقة، والتي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة حصريا.



من جهته، قال رئيس المؤتمر الدكتور وائل النعسان، إن المؤتمر الذي استمر يومين تضمن عدة ورش جراحية أبرزها إصابات في الحروب والكوارث، وشارك متحدثون تجاربهم في علاج تلك الإصابات من الحرب على غزة ومن بعض الزلازل التي حصلت في دول عربية.



فيما أشار رئيس جمعية الجراحين الحاصلين على الزمالة الأميركية الدكتور خالد معايطة، إلى دور الجمعية في التعليم الطبي الجراحي المستمر والانسجام بين مختلف التخصصات الباطنية والجراحية، وإشراك جميع الجمعيات الجراحية الأردنية المنبثقة عن نقابة الأطباء بجلسات خاصة.



وحضر المؤتمر ما يزيد على 400 طبيب من الأردن ودول عربية وأجنبية من بينهم طلاب الطب والأطباء المقيمون بتخصص الجراحة.