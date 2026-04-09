وزير الصحة: المراكز الصحية بوابة أولى لتخفيف الضغط على المستشفيات

جاء ذلك خلال جولة للوزير اليوم الخميس، زار فيها 4 مراكز صحية شاملة في الزرقاء والرصيفة، هي: حي الرشيد، وادي الحجر، الزرقاء، والمشيرفة، حيث اطّلع على سير العمل واستمع إلى إيجازات من الكوادر الطبية والإدارية حول مستوى الخدمات المقدمة، وأبرز التحديات التي تواجه العمل.
وأكد الدكتور البدور حرص الوزارة على تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء في هذه المراكز، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشيرًا إلى أن خطط التحديث في القطاع الصحي تُنفذ وفق رؤية واضحة تهدف إلى ترجمة التوجيهات الحكومية على أرض الواقع، وتعزيز فعالية المتابعة الميدانية في تقييم الأداء وتحديد الأولويات.
وخلال الجولة، التقى البدور بعدد من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مشددًا على أهمية التغذية الراجعة في تحسين مستوى الخدمة، وموجهًا بضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، أوضح أن الوزارة بدأت مطلع الشهر الحالي بتفعيل 5 مراكز صحية شاملة قريبة من مستشفى البشير، لاستقبال الحالات المرضية البسيطة بدلاً من أقسام الطوارئ في المستشفى، لافتًا إلى أن هذه الخطوة أعطت نتائج أولية مبشرة جدًا في تقليل الاكتظاظ في أقسام الطوارئ.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية
-
"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر
-
الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة
-
وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
-
اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا
-
وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل
-
اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والحديقة النباتية الملكية