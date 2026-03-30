الإثنين 2026-03-30 01:18 م

وزير الصحة: المعلومات الطبية والصحية للأردنيين مُصانة ومحمية بالكامل

الوكيل الإخباري-  أكد وزير الصحة إبراهيم البدور أن المعلومات الصحية والطبية التي يوفرها برنامج "حكيم" مُصانة ولا  يطلع عليها أي أحد.

وقال البدور خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه لا يحق للجهات المانحة الاطلاع على البيانات الخاصة ببرنامج "حكيم" وهذه المعلومات مسؤولية وزارة الصحة ولا يمكن الاطلاع عليها وهي محمية بالكامل.

وأضاف أن أتمتة المعلومات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة تأتي لتطوير العمل وربط البيانات الصحية للمرضى سواء أكان ذلك بالطبابة أو الأدوية أو غيرها من الإجراءات.

وأشار البدور إلى أن جميع مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ونحو 75% من المراكز الصحية مؤتمتة على برنامج "حكيم" ونسعى لشمول كافة المراكز الصحية بالبرنامج لتطوير العمل.

 
 


